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    Португалия установила рекорд чемпионатов Европы

    В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 1:0.

    Таким образом, португальцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в шестой раз, что является лучшим достижением в истории турнира.

    Отметим, что эта игра стала первой на Евро с 1980 года, когда команды не нанесли в створ ворот ни одного удара в основное время. Первым попаданием в створ стал удар Криштиану Роналду на 117-й минуте, после которого мяч в сетку добил Рикарду Каурежма.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 01:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 июня 2016, 12:38

      Думаю поляки ошибок хорватов не повторят, вынесут португалов.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 июня 2016, 10:46

      позорники....

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 26 июня 2016, 09:34

      красавчики, роналду молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 26 июня 2016, 09:22

      Как ни печально,но такая печальная и отстойная команда как Португалия может дополсти до финала!!!

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 июня 2016, 06:46

      Вот что значит фартит - ни одной победы в основное время и в четвертьфинале!

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 26 июня 2016, 04:03

      И при доставшейся Португалии сетке они тихим самом доползут до финала !!!

      -1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 26 июня 2016, 02:38

      И еще они до сих пор ни один матч не выиграли...по крайней мере в основное время

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