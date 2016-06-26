Португалия установила рекорд чемпионатов Европы

В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 1:0.

Таким образом, португальцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в шестой раз, что является лучшим достижением в истории турнира.

Отметим, что эта игра стала первой на Евро с 1980 года, когда команды не нанесли в створ ворот ни одного удара в основное время. Первым попаданием в створ стал удар Криштиану Роналду на 117-й минуте, после которого мяч в сетку добил Рикарду Каурежма.