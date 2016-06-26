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    «МЮ» заплатит за Погба 120 миллионов, 15 из них получит Райола

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему надеется приобрести полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

    Сообщается, что его хочет видеть в команде лично новый главный тренер Жозе Моуринью, а клуб готов заплатить за Погба 120 миллионов евро. 105 из них получит «Ювентус», остальные 15 – агент футболиста Мино Райла.

    В минувшем сезоне Погба сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, отметился десятью голами и 16 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

    Источник: AS

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    26.06.2016 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 12:19

      Если купят за 120 лямов - это провал. За 4 матча на ЧЕ человек не показал ничего, да и вообще ,мне кажется ,его слегка переоценивают. Хороший игрок,но не уровня Бейла и Роналду,когда они переходили в Реал за огромные деньги

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      Рейтинг: +284

      Kano > Pro100Kid 27 июня 2016, 18:27

      Согласен. Переоценен. И раскручен.
      Да игрок хороший, но не системообразующий или лидер. За 50 млн было бы то, ибо цены нынче раздутые.

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