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«Бенфика» подписала пятилетний контракт со Злобиным

26 июня 2016, 00:07
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Вратарь «Лейрии» Иван Злобин подписал пятилетний контракт с «Бенфикой», за которую он до этого выступал на правах аренды. Об этом рассказал президент «Лейрии» Александр Толстиков.

«За шесть месяцев аренды в «Бенфике» Иван показал себя как очень перспективный вратарь, сыграл много хороших матчей за команду U-19 и «Бенфику» Б. Руководство клуба приняло решение воспользоваться опцией выкупа игрока. С Иваном заключили контракт на пять лет. Надеюсь, что вместе с Виталием Лысцовым они покажут хорошие результаты и будут с гордостью нести флаг российского футбола», – сказал Толстиков.

Источник: «Советский спорт»
Португалия. Примейра Бенфика Лейрия Злобин Иван
Комментарии (1)
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семенчик
1466889191
Удачи! Надеюсь пробьются!
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