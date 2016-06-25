Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орещук: «По Губочану никто не обращался, о будущем Дьякова объявим в понедельник»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе к защитнику Томашу Губочану со стороны «Марселя».

    «Ни из «Марселя», ни из каких-то других клубов никто в «Динамо» по Губочану не обращался», – сказал Орещук.

    Кроме того, по его словам, в ближайшее время клуб объявит о будущем защитника Виталия Дьякова, который может быть отдан в аренду.

    «Что касается Дьякова, то о его будущем будет объявлено в понедельник».

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 26 июня 2016, 00:02

      Только не в Спартак, пожалуйста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 июня 2016, 23:20

      Губочан точно не нужен,да и Дьяков откровенно слабый защитник...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Pro100Kid 26 июня 2016, 03:40

      Губочан нужен, только вряд-ли он сам согласится играть в ФНЛ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 25 июня 2016, 22:58

      Динамо днище!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июня 2016, 22:57

      Развал команды-полный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 июня 2016, 22:34

      Губочана обратно в Зенит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11