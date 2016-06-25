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    Коулмэн: «Лучше выйти в четвертьфинал, чем вылететь, сыграв красиво»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился впечатлениям после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Северной Ирландии (1:0).

    «Во многих эпизодах соперник был лучше нас, но мы сыграли с душой и отвагой. Эти парни никогда не сдаются, хотя игра и не была красивой.

    Лучше выйти в четвертьфинал, чем поехать домой, показав привлекательный футбол. Мои комплименты Северной Ирландии, они были лучшей командой. Они были андердогами, но по игре этого не скажешь», – сказал Колумэн.

    Источник: УЕФА

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    25.06.2016 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:28

      "Чем поехать домой, показав привлекательный футбол. " Это прям про Хорватов!

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