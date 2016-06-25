Бэйл: «Что я могу сказать? Мы знали, что матч не будет красивым»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Северной Ирландии (1:0).

«Что я могу сказать? Мы знали, что матч не будет красивым. Мы уважаем Северную Ирландию, они действительно создали нам очень много проблем сегодня.

У нас не было много пространства, но командная игра – самая важная вещь. Мы знали, что один гол все решит», – сказал Бэйл.