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    Бэйл: «Что я могу сказать? Мы знали, что матч не будет красивым»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Северной Ирландии (1:0).

    «Что я могу сказать? Мы знали, что матч не будет красивым. Мы уважаем Северную Ирландию, они действительно создали нам очень много проблем сегодня.

    У нас не было много пространства, но командная игра – самая важная вещь. Мы знали, что один гол все решит», – сказал Бэйл.

    Источник: УЕФА

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    25.06.2016 21:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 июня 2016, 21:45

      Такие матчи редко когда бывают красивыми, потому как борьба ведется за каждый сантиметр на поле. Но еще и фарт нельзя сбрасывать со счетов.

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