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    Евро-2016. Польша обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал

    В стартовом матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Польши в серии пенальти со счетом 5:4 обыграла Швейцарию. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось с ничейным результатом 1:1.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Швейцария – Польша – 1:1 (0:1; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Блащиковски, 39; 1:1 – Шакири, 82.

    Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами (Фернандес, 77), Джака, Шакири, Джемаили (Эмболо, 58), Мехмеди (Дердийок, 70), Сеферович.

    Польша: Фабиански, Пищек, Глик, Пождан, Енджейчик, Блащиковски, Крыховяк, Мачиньски (Йодлович, 101), Гросицки (Пешко, 104), Милик, Левандовски.

    Предупреждения: Шер, 56; Джуру, 117 – Енджейчик, 58; Пождан, 111.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 18:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 июня 2016, 20:13

      Это максимум для поляков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 25 июня 2016, 20:00

      Голешник войдет в тройку лучших точно

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 июня 2016, 19:41

      Шакири молодцом. Старался.

      0
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      Рейтинг: +26

      serset 25 июня 2016, 18:52

      что то неправильно здесь в цифрах: Швейцария – Польша – 1:1 (0:1; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти)

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 > serset 25 июня 2016, 19:24

      в первой игре значит победила швейцария 1-0, а это ответный матч

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > KARAT777 25 июня 2016, 20:39

      мда))) у тя познания просто звиздец

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > spartak_88 26 июня 2016, 01:22

      я думаю он стебался))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 26 июня 2016, 01:23

      Браво Поляки,молодцы!Ура!Победила моя вторая родина))) В 1/2 есть шанс пройти,с Португалией можно и нужно играть!))

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 25 июня 2016, 18:44

      Польша Уг игра вялая следующий тур домой без вариантов

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > tambovchanin 25 июня 2016, 18:57

      это просто соперник был сильный и яркий! А то поляки тоже не робкого десятка........

      -2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > diadushka 25 июня 2016, 22:32

      а что далее соперники будут легче в плей-офф?)

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