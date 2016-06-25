Ракитич: «Вместе с «Барселоной» я уже обошел Роналду, теперь хочется повторить это на Евро-2016»

У барсуков с головой что-то... где ты обошел Роналду???? ГДЕ????? Идиотов куски... Ладно бы действительно Месси или Иньеста сказал бы... Которые так как раз никогда не скажут, а тут.....
Ну поплачь теперь в раздевалке, и подума где ты КриРо еще обошел...
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2016 против Португалии.
«Мы не думаем о трофее, но, на мой взгляд, мы способны выбить из турнира Португалию. В нашей очной встрече мы должны приложить максимум усилий, умирать за каждый мяч и войти в игру на 100% мотивированными.
Роналду? Он не сможет победить в одиночку без своих партнеров. Я уже обошел его вместе с «Барселоной» на клубном уровне, теперь хочется повторить это на Евро-2016», – сказал Ракитич.