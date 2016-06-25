Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Вместе с «Барселоной» я уже обошел Роналду, теперь хочется повторить это на Евро-2016»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2016 против Португалии.

    «Мы не думаем о трофее, но, на мой взгляд, мы способны выбить из турнира Португалию. В нашей очной встрече мы должны приложить максимум усилий, умирать за каждый мяч и войти в игру на 100% мотивированными.

    Роналду? Он не сможет победить в одиночку без своих партнеров. Я уже обошел его вместе с «Барселоной» на клубном уровне, теперь хочется повторить это на Евро-2016», – сказал Ракитич.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 17:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 26 июня 2016, 10:07

      У барсуков с головой что-то... где ты обошел Роналду???? ГДЕ????? Идиотов куски... Ладно бы действительно Месси или Иньеста сказал бы... Которые так как раз никогда не скажут, а тут.....
      Ну поплачь теперь в раздевалке, и подума где ты КриРо еще обошел...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11