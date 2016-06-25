Модрич готов сыграть против Португалии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич готов принять участие в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Португалии. 30-летний хавбек полностью восстановился от травмы паха, из-за которой был вынужден пропустить заключительный поединок группового этапа с Испанией.

Напомним, что встреча между сборными Хорватии и Португалии пройдет сегодня в Лансе и начнется в 22:00 по московскому времени.

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