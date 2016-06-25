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    Мутко: «У игроков сборной России нет мотивации, они не переживают за результат»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал возможную причину, по которой игроки сборной России неудачно выступили на чемпионате Европы-2016.

    «У игроков сборной России нет какой-то особенной мотивации. Смотрю на того же Бэйла, который, казалось бы, еще более закормлен, чем наши, ведь это игрок стоимостью 100 миллионов. Но как он себя ведет, какие у него профессиональные качества! Этих вещей нам, конечно, не хватает. У нас многие ребята не переживают за результат. У него есть в клубе контракт, он может на банке сидеть и получать зарплату.

    Сейчас я видел, что мальчишка сыграл несколько игр в «Локомотиве», и его уже «Рубин» хочет забрать, предложив большую зарплату. Ну, дай господь, чтобы он прогрессировал. Но если ему будет этого достаточно? Это воспитание, это наша культура. Здесь нам предстоит еще работать.

    В целом хотел бы поблагодарить за чемпионат Европы и ребят, и Слуцкого. Леонид Викторович очень добросовестно работал, большинство ребят — тоже. Как, например, можно упрекнуть в чем-то братьев Березуцких? У того поколения мотивация есть, но, конечно, надо думать о новых ребятах. У тех же Кокорина, Шатова, Головина большие перспективы», – сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 12:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +21

      basirov 25 июня 2016, 18:01

      А переживает вообще сам Мутко за результат сборной???? Моё мнение, ему на результат с высокой башни ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Civen 25 июня 2016, 16:27

      Му.ко отвечай за свои поступки, нет футбола и не будет. Есть пример Германии, скопируйте, если не хватает ума самим придумать систему.
      Нужна новая "жизнь" футбола российского....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 25 июня 2016, 16:22

      У молодняка который играл на евро перспектив никаких.Чувство патриотизма отсутствует напрочь есть жажда больших денег славы баб силиконовых с малоумием.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 25 июня 2016, 15:51

      Вспоминается фразочка про наши проблемы...можно ещё епт добавить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 25 июня 2016, 15:31

      так возьмите Магата!!!! он им напихает, унизит и раздавит и заиграют!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июня 2016, 15:04

      В Советские времена мотивацией были премиальные, квартиры, машины, почет! Сейчас это уже у игроков все есть при первом контракте! Что дальше? А дальше им ничего не надо!

      3
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      Рейтинг: +2067

      upiter622 25 июня 2016, 15:03

      Слушайте,Господин Мутко!!!
      Уйдите в отставку а!!?
      Какие переспективы,какой футбол?Можно было собрать молодых ребят со второго дивизиона,сыграли бы в футбол!А то что эти сотворили,нет,такой футбол нам не нужен!!!

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 июня 2016, 14:45

      Теперь они друг другу деферамбы попоют, мол этот не виноват и этот не виноват и опять прогнившая с самого верха система со скрипом поедет дальше ломать судьбы одаренных мальчишек и прокачивать за бабло родителей бездарей.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2016, 14:25

      Кто должен мотивировать игроков, не тренер ли?! У Слуцкого была такая возможность и он ее не использовал...... Думаю после такого позора вслед за Леонидом и Мутко пора в отставку (((

      -2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 25 июня 2016, 14:15

      Стадо млять

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