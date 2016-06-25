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    Хорватия и Португалия сойдутся в битве за выход в четвертьфинал Евро-2016

    25 июня в рамках 1/8 финала Евро-2016 состоится матч между сборными Хорватии и Португалии. «Клетчатые» уверенно провели групповой этап, огорчив в последнем туре сборную Испании. В свою очередь португальцы еще ни разу не побеждали на Евро-2016, но благодаря трем ничейным результатам команда Криштиану Роналду прошла в плей-офф.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 21:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 июня 2016, 21:20

      Думаю, что хорваты фавориты не только в этой игре, но и в чемпионате, потому как показывают самый зрелищный, умный футбол. У Португалии все зависит от того, с какой ноги встал утром Роналду.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2016, 21:13

      За красивый футбол !!! , .....надеюсь что будет много голов )

      1
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 25 июня 2016, 12:25

      По мне, так из этой сетки Хорватия и Португалия самые сильные сборные и если хорваты обыграют португальцев, то у них хорошие шансы выйти в финал. Сегодня будет очень интересный матч!

      3
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 25 июня 2016, 10:58

      Роналду - домой

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2016, 10:33

      Надеюсь Хорватия пройдёт дальше. Играющая, весёлая команда!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июня 2016, 10:32

      Хорваты очень сильны, но буду болеть за Португалию.

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas > liverbor82 25 июня 2016, 11:32

      Все зависит от концентрации португальской обороны и запредельной самоотдачи нападения - только так.

      1
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      Рейтинг: +101

      bearglass 25 июня 2016, 10:15

      круто

      5
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 25 июня 2016, 09:51

      Хорватия - чемпион!

      -2
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