Ещенко: «Сборной нужен более жесткий тренер»

Сборной нужны нормальные игроки, которые понимают, что они представляют Россию, что за них болеют миллионы по всей стране, футболисты патриоты, которые хотят играть и выигрывать во благо страны, а не ходить по полю, глазки строить, чтоб перейти в евро клуб. Вы там на хрен никому не нужны.
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, какой тренер, по его мнению, нужен сборной России.
«У нас такой менталитет, что нам нужен тренер пожестче. Если дать слабинку, то мы можем расслабиться, а если держать в ежовых рукавицах – будет совсем другое отношение.
Конечно, должны быть и хорошие позитивные эмоции, но важна прежде всего концентрация. Все должны быть едины и выполнять задачу», — сказал Ещенко.
Напомним, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку после провала на Евро-2016.