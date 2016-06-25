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    Ещенко: «Сборной нужен более жесткий тренер»

    Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, какой тренер, по его мнению, нужен сборной России.

    «У нас такой менталитет, что нам нужен тренер пожестче. Если дать слабинку, то мы можем расслабиться, а если держать в ежовых рукавицах – будет совсем другое отношение.

    Конечно, должны быть и хорошие позитивные эмоции, но важна прежде всего концентрация. Все должны быть едины и выполнять задачу», — сказал Ещенко.

    Напомним, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку после провала на Евро-2016.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.06.2016 06:21
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +21

      basirov 25 июня 2016, 18:07

      Сборной нужны нормальные игроки, которые понимают, что они представляют Россию, что за них болеют миллионы по всей стране, футболисты патриоты, которые хотят играть и выигрывать во благо страны, а не ходить по полю, глазки строить, чтоб перейти в евро клуб. Вы там на хрен никому не нужны.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 25 июня 2016, 16:21

      Валуев нужен им имхо.,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2016, 13:05

      Пиво безалкогольное в раздевалке (!)Денег даже на самогон нет! Начальство офигело! Как трезвым людям на поле выходить?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 июня 2016, 11:59

      Мне хоть млн дай,хоть рвсстреляй-ну не умею я в футбол играть

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 25 июня 2016, 11:13

      Это игроки такие бездарные, научитесь сначала играть футбол потом посмотрим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 25 июня 2016, 10:45

      Какие тупые игроки. Не он один, такую мысль говорил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 25 июня 2016, 10:05

      Дебил бля

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      АХ 25 июня 2016, 09:32

      Да был уже жесткий... Капелло, до него жесткий Сёмин. Были и демократичные Слуцкий с Романцевым. Почему игроки не говорят о своих недостатках...?

      5
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 25 июня 2016, 09:23

      Если дать слабинку, то мы можем расслабиться
      Вот и ещ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars > LokoBars 25 июня 2016, 09:24

      вот и ещё одна проблема нашего футбола..

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июня 2016, 08:47

      Синдром "твердой руки", да ни к чему хорошему он не приводит. посмотрите на страну.

      1
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