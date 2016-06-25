Бэйл: «Пока что Евро оправдывает наши ожидания»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Евро-2016 против команды Северной Ирландии.

«Это невероятно. Всегда мечтал сыграть на большом турнире в составе сборной Уэльса. Пока что ЕВРО оправдывает все наши ожидания, и мы надеемся, что сумеет пройти дальше.

«Я также поражен поддержкой наших болельщиков. И на стадионах, и рядом с ними валлийцев всегда видно и слышно. Мы также в курсе, что творится на родине, и хотим поблагодарить всех за поддержку. Верю, что мы сможем подарить болельщикам еще немало поводов для радости», – сказал Бэйл.

Матч Уэльс – Северная Ирландия состоится в субботу, 25 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.