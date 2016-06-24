Нигматуллин: «Хвалить Акинфеева после провала команды неправильно»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре голкипера национальной команды Игоря Акинфеева на Евро-2016.

«У наших ворот было много моментов. Вратарь сборной обязан что-то отбивать. А иначе по 0:10 бы всем проиграли. Хорошие спасения были, но хвалить голкипера после такого провала всей команды, наверное, неправильно. Просто к Акинфееву меньше претензий, чем к остальным, – сказал Нигматуллин.

Напомним, сборная России пропустила шесть мячей в трех матчах группового этапа.