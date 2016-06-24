Ромеро: «Месси ничего не должен нам доказывать. Он – лучший в мире и наш капитан»

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро прокомментировал достижение Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в полуфинале Кубка Америки команде США.

«Мы очень счастливы за него. Для нас хорошо, что еще есть рекорды, которые Месси будет переписывать, показывая, что он лучший в мире.

Он ничего не должен доказывать нам, потому что мы и без того знаем, что он лучший игрок, наш номер десять, наш капитан.

Тот удар со штрафного в матче с США было невозможно отбить. Я пересматривал его много раз. Он положил мяч в правильный угол, воспользовавшись малейшей возможностью. Наблюдая за Месси, понимаешь, что все, что он делает – невозможно», – сказал Ромеро.