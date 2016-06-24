Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Не собираемся думать о Роналду. Пусть он о нас думает – это лишит его сна»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о команде Португалии, против которой хорватам предстоит сыграть в 1/8 финала Евро-2016.

    «Португалия – это не только Роналду. У них отличный состав, в котором собраны футболисты из лучших клубов.

    Мы не собираемся слишком много думать о Роналду. Пусть лучше он подумает о нас – это лишит его сна.

    В плей-офф может произойти все. В одном матче любой может обыграть любого. Мы будем сражаться», – приводит слова Ракитича 24sata.hr.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2016 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 28 июня 2016, 15:39

      олень это Ракитич.. пускай слёзы свои вытрет по пути домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 24 июня 2016, 23:00

      О тебе Ванек он только и думает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11