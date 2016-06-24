«Динамо» объявило о переходе Ионова в ЦСКА на правах аренды

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов проведет сезон-2016/17 в ЦСКА на правах аренды.

«В пятницу, 24 июня, футбольный клуб «Динамо-Москва» достиг соглашения с московскими армейцами о переходе полузащитника Алексея Ионова на правах аренды.

Полузащитник будет выступать за красно-синих до окончания сезона – 2016/17», – сказано в объявлении на официальном сайте «Динамо».

В минувшем сезоне РФПЛ Ионов сыграл за «Динамо» 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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