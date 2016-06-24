Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» объявило о переходе Ионова в ЦСКА на правах аренды

«Динамо» объявило о переходе Ионова в ЦСКА на правах аренды

24 июня 2016, 20:47
11

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов проведет сезон-2016/17 в ЦСКА на правах аренды.

«В пятницу, 24 июня, футбольный клуб «Динамо-Москва» достиг соглашения с московскими армейцами о переходе полузащитника Алексея Ионова на правах аренды.

Полузащитник будет выступать за красно-синих до окончания сезона – 2016/17», – сказано в объявлении на официальном сайте «Динамо».

В минувшем сезоне РФПЛ Ионов сыграл за «Динамо» 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Ионов Алексей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18JG
1466791347
Какой сукой Ионов еще не был? Армейской, да.
Ответить
Alexx22
1466796695
Портал WhoScored.com опубликовал символическую сборную игроков с худшим рейтингом по итогам группового этапа Евро-2016. В списке нашлось место сразу 5 футболистам сборной России. Это защитники Сергей Игнашевич и Игорь Смольников, полузащитник Александр Головин и нападающие Федор Смолов и Александр Кокорин. Полностью список выглядит следующим образом: Джо Харт (Англия) — Игорь Смольников, Сергей Игнашевич (оба — Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) — Александр Головин (Россия), Виктор Коваленко (Украина), Огузхан Озьякуп (Турция) — Александр Кокорин, Федор Смолов (оба — Россия), Роман Зозуля (Украина).
Ответить
z89
1466799150
он вроде обещал динам.болельщикам, что не уйдет, а тут "я даже не раздумывал".
Ответить
geragera
1466803201
бухаря на коня потянуло . хотя мусорам клялся что не бросит
Ответить
SARSAD
1466805261
Странный выбор, похоже очередной иностранец в защиту на подходе, вот и Ткачева отдали в КС.
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
1
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
7
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
8
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+