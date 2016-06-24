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    Нигматуллин: «Помню Кирая еще с 90-х. Мы, парни, играющие в штанах, следим друг за другом»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о том, кто из голкиперов Евро-2016 произвел на него наибольшее впечатление.

    – На ум сразу приходят венгры. Команда-сенсация с 40-летним парнем в восхитительных штанах. Само собой не ожидал, что они пройдут в плей-офф. Тем более с первого места. Теперь им играть с Бельгией, которая по составу заметно сильнее. Все сказки когда-то заканчиваются, но ставлю на чудо. Венгрия победит по пенальти!

    – Кирай настолько хорош?

    – Я его помню еще с 90-х. Мы, парни, играющие в штанах, всегда следим друг за другом. Могу только порадоваться за человека: в 40 лет поехал на Евро, да так удачно! – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 19:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2016, 11:27

      В бутсах с шипами,нах,и в оху...х штанах...))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 июня 2016, 22:54

      Чем они там играют?

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 24 июня 2016, 19:40

      "Мы, парни, играющие в штанах, следим друг за другом."
      Мне кажется Кирай даже не слышал про Нигматуллина..

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > LokoBars 25 июня 2016, 11:26

      Руслан верит в то что его знают даже в Венгрии!!!))

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