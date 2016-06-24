Бабаев: «По Мусе есть несколько предложений от английских клубов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы имеют несколько предложений по трансферу нападающего Ахмеда Мусы от английских клубов. Напомним, зимой нигерийца активно сватали в «Лестер». В прошлом сезоне 23-летний форвард отметился 13-ю голами и пятью результативными передачами в 30-ти поединках РФПЛ.

– На днях появилась информация о том, что в борьбу за Мусу вступил английский суперклуб. Вероятность того, что нигериец останется в ЦСКА, близка к нулю?

– Действительно, есть несколько предложений. Наверняка по теории вероятности одно из них все-таки будет оформлено в трансфер.

– Речь идет именно об Англии?

– Да.