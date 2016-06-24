Блажевич: «Питаю ненависть к Португалии с 1982-го года»

Экс-наставник сборной Хорватии Мирослав Блажевич заявил, что испытывает давнюю ненависть к португальцам из-за их неумения вести честную борьбу на футбольном поле. Напомним, сборным двух этих стран предстоит очная встреча в 1/8 финала Евро-2016, которая состоится завтра 25-го июня в Лансе.

«Питаю ненависть к Португалии с 1982-го года. Мы с загребским «Динамо» встречались со «Спортингом» в Кубке европейских чемпионов, так португальцы подкупили судей, которые не засчитали наших два чистейших гола.

Чуть позже подобное произошло, когда я тренировал Боснию – они также всех купили. Нечестные люди, они не ведают, что такое спорт», – приводит слова Блажевича Slobodna Dalmacija.