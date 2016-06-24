Агент заверил, что Пеллегрини не поступало никаких предложений от РФС

По словам агента Хесуса Мартинеса, представляющего интересы экс-наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, чилийский специалист не получал от РФС предложения занять должность главного тренера сборной России.

Как сообщала испанская пресса, 62-летнему тренеру поступило предложение возглавить национальную российскую команду, после чего он взял время на раздумья.

«РФС не предлагал Пеллегрини возглавить сборную России», – подчеркнул Мартинес.

Напомним, подопечные Леонида Слуцкого провально выступили на Евро-2016, заработав лишь одно очко в трех матчах и не сумев выйти из группы. После этого, наставник заявил, что к ЧМ-2018 национальную команду должен готовить другой специалист.

Под руководством Пеллегрини «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне занял четвертое место в АПЛ и получил право выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17.