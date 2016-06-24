Корнеев: «Хиддинк всегда хотел развивать в России юношеский футбол»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев поделился своим мнением по поводу информации, что Гус Хиддинк может вернуться на пост наставника национальной команды.

«Хиддинк является самым успешным тренером в истории сборной России. Если руководство РФС рассмотрит вопрос привлечения Гуса, то я думаю, что он с удовольствием согласится. Его возможное назначение рассматриваю, конечно же, позитивно.

Гус всегда хотел, чтобы в России развивался юношеский футбол. Думаю, что это один из главных моментов, где он мог бы сделать многое для России.

Он умеет собрать все и всех в кучу и достичь максимального результата с теми игроками, которых он привлекает в команду, а также, помимо знаний и опыта, он обладает харизмой. Его можно назвать личностью, которая умеет доводить все задуманные идеи до конца, и он прекрасно понимает, как нужно готовить команду в тактическом и физическом плане.

Но кто бы ни пришел, ему предстоит огромная работа в плане скаутинга. Нужно смотреть за тем, чтобы молодые ребята начали появляться», – сказал Корнеев.