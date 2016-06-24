Гришин продлил контракт с ЦСКА

Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин продолжит работать с армейцами. Как сообщил сам специалист, недавно он подписал новый контракт с клубом.

«Соглашения мы переподписываем ежегодно. Рад, что продолжу работать в родном клубе. Для меня аббревиатура ЦСКА много значит, нас так воспитали. Готов и дальше трудиться на благо армейского клуба, будем двигаться вперед. Работу продолжит и весь наш штаб – тренеры Валерий Минько, Вячеслав Чанов, Игорь Аксенов, доктор, массажист, администратор, оператор. Коллектив у нас сложился, претензий ни к кому нет.

Если бы руководство не удовлетворяла наша работа, продлить соглашение нам бы не предлагали. Ребята растут, выходят на новый уровень, потом развиваются дальше. Возьмите нынешнее межсезонье: кого-то уже продали, кто-то ушел в аренду. Значит, эти игроки принесли какие-то средства в казну клуба. Конечно, до основного состава ЦСКА мало кому удается добраться, но там огромная конкуренция, а самое главное – высочайший уровень», – заявил он.

Напомним, что под руководством Гришина в прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в молодежном первенстве.