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    Семак: «Выступление России на Евро — это не позор, а неудача»

    Тренер сборной России Сергей Семак не считает позорными выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе, набрав в трех турах одно очко.

    «В слово «позор» каждый вкладывает свой смысл. Я бы, скорее, упомянул слово «неудача». «Трагедия» тоже не подходит: есть жизненные трагедии, а в спорте — просто очень слабое выступление. Мы понимаем, что кардинально лучше выступить было сложно. К сожалению, сейчас у нас крайне невысокий выбор игроков — кандидатов в национальную команду. Конечно, можно спорить по поводу того, что тренерский штаб не вызвал в сборную того или иного игрока, но по-настоящему вариантов особенно у нас не было.

    На данный момент я до конца не переварил выступление сборной России на чемпионате Европы. Естественно, присутствует расстройство многими факторами: как результатом, так и игрой команды. Сейчас нужно проанализировать все показатели, нужно осознать всe не ощущениями, а цифрами, разумно подойти к вопросу. Конечно, на данный момент чувства не из приятных. Что уж говорить, выступление было плохое.

    Конечно, сейчас, после сыгранных матчей, легко говорить, что сборная ошиблась с тактикой. После первых двух игр общественность просила действовать активнее, что мы и пытались сделать в последнем матче, но по многим причинам игра у нас не получилась. В составе сборной Уэльса есть несколько игроков, которые значительно превосходят наших ребят по уровню. Плюс команда играет по сути в простой футбол, и их это устраивает. Сам ход игры заставлял нас атаковать — мы понимали, что играем с примерно равным нам по уровню соперником, и хотели большего. В итоге дали свободу нескольким игрокам соперника, которые и решили ход игры», — сказал он.

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    Источник: ТАСС

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    24.06.2016 10:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 июня 2016, 20:57

      Бла-бла-бла, уважаемый Семак... Всё как обычно, просто слова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 24 июня 2016, 20:29

      Уваж. Семак! Это именно позор. так безвольно играть!Посмотрите на Исландию(площ 120.000кв км), Уэльс(площ 20.000кв км), где полей толком нету, а ребята бились за свою страну на ,,смерть""! А за великую РОССИЮ (площ 17.120.000кв км) наши зажравшиеся коты играли на полусогнутых! Неужели у Исландии игроки сильнее наших? Это чушь! Слуцкий оказался слабым тренером! Он не для сборной...

      4
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      Рейтинг: -22

      Cobold > pktsoev 24 июня 2016, 21:02

      Значит Слуцкий виноват.... это тот который вывел сборную на Евро2016? Сбоную, которую все почти "похоронили"?
      Нет, Камрад, виноваты игроки и только они - безвольный утырки!

      -1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 24 июня 2016, 19:02

      Вы в паре творцы этой неудачи!

      1
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 24 июня 2016, 15:28

      Ничья с Англичанами - это неудача. проигрыш Словакии - это позор. а разгромное поражение от Уэльса - это истинное лицо нашего футбола

      2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 24 июня 2016, 15:16

      Нет, это ПОЗОРИЩЕ. Почему? Потому что я хочу, чтобы им было стыдно, чтобы они страдали. Почему? Потому что я по-черному завидую тому, что у этих футболистов есть такая работа, такие деньги и такие тёлки. У меня и так жизнь дерьмо, в стране прогрессирующий кризис, а тут ещё они хреново играют, козлы вонючие! Ну и что с того, что уровень (тренерской) футбольной школы в стране низкий? Они должны жопу рвать, чтобы я меньше злился на мир. Г*внюки ср*нные!!!

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > rm4612 24 июня 2016, 21:06

      Потому что всё перевёрнуто с ног на голову.И футбол и политика и экономика.И пока мы (народ России) не будем бороться за свои права,счастья нам не будет.Но большинству это положение вещей нравится.Щас немножко футбол подтянем и будет хорошо.НЕ БУДЕТ!!!

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 24 июня 2016, 14:35

      Ну вот, все стало понятно. И реакция Головина, и твиты Мамаева. А может, тренерскому штабу надо _перед_ Евро предупреждать болельщиков, что 1 очко они не считают позором?!

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 июня 2016, 14:15

      Неудача- это когда не повезло! А здесь налицо позор , по другому никак не
      скажешь.

      4
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > vgarakh 24 июня 2016, 23:49

      Было бы не так обидно, если бы у них глаза горели. Но увы в плане самоотдачи, наша сборная никакая. Любой проигрыш понять можно и простить, но при условии что бы они выкладывались на поле. А тут одни доллары в глазах.....

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 24 июня 2016, 14:10

      Про гибаится он же хохол мутко хохол два сопога пара

      -1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 24 июня 2016, 13:51

      Да пошел ты тоже в жопу со всей командой

      2
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 24 июня 2016, 13:36

      нет, Сергей Богданыч, это был именно позор..

      1
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