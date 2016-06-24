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Роналду: «В игре с Хорватией наши шансы 50 на 50»

24 июня 2016, 08:13
13

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что на стадии 1/8 финала Евро-2016 его команде попался сильный соперник. Напомним, что на этой стадии португальцы сыграют с Хорватией. Игра пройдет 25 июня.

«Думаю, что в европейском футболе сенсации случаются не так уж часто. Возможно, результаты группового этапа и удивили, но в финал выходят фавориты.

Что касается Хорватии, то здесь наши шансы 50 на 50. Я всегда говорил, что завоевать трофей вместе со сборной — моя мечта. У нас есть шанс», — приводит слова Роналду Times of India.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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firs04
1466751071
без шансов Кристинка, Хорваты вздернут вас
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RedWhiteFanS
1466751189
нет у тебя шансов
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Александр ЗА
1466751743
Португалия проиграет
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андрей андреев
1466757257
Хорваты,..ука ,сильные
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466761587
Поверим и поставим на ничью. Где 3, там и 4.
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Drapik
1466763574
Сетка такая, что победитель этой пары обязан выходить в финал.
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Protosser
1466767939
20 на 80 в пользу Хорватии.
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IRISKHAN
1466774356
за португалию!
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Protosser
1466775444
Какая-то персофанка кристинки, видимо, прошла - все комменты против Португалии проминусовала))
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sochi-2013
1466783728
Оптимист!
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