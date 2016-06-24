Роналду: «В игре с Хорватией наши шансы 50 на 50»

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что на стадии 1/8 финала Евро-2016 его команде попался сильный соперник. Напомним, что на этой стадии португальцы сыграют с Хорватией. Игра пройдет 25 июня.



«Думаю, что в европейском футболе сенсации случаются не так уж часто. Возможно, результаты группового этапа и удивили, но в финал выходят фавориты.



Что касается Хорватии, то здесь наши шансы 50 на 50. Я всегда говорил, что завоевать трофей вместе со сборной — моя мечта. У нас есть шанс», — приводит слова Роналду Times of India.