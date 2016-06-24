Петреску: «Не хочу спешить с выводами — нужны еще игры»

Наставник «Кубани» Дан Петреску доволен игрой команды в стартовом контрольном матче с молдавским клубом «Унгень» (5:0). Напомним, что встреча прошла в рамках тренировочного сбора в Тирасполе.

«Играли с командой, которая только начала тренироваться после отпуска. Именно поэтому, на мой взгляд, она и не оказала того сопротивления, которого мы ожидали. Что касается нас, для этого этапа подготовки мы выглядели неплохо. Понравился первый тайм, второй получился менее динамичным. Однако и после перерыва мы продолжали атаковать и забили еще два мяча. Главной установкой в этом спарринге было — хорошее движение, не пропустить и использовать свои возможности. Ну и не получить травм, конечно. В целом, что наметили в этой игре, выполнили. Продолжаем подготовку, и с каждым разом наш соперник в контрольных встречах будет сильнее. Сегодня противник играть нам позволял, в следующих встречах будет сложнее.



Впечатление от молодых игроков? В чем нельзя отказать, так это в том, что у каждого вышедшего сегодня на поле было огромное желание. Безусловно, у каждого молодого игрока есть определенные хорошие качества, как, впрочем, и недостатки. В этой игре было заметно как одно, так и другое. Не хочу спешить с выводами — нужны еще игры, в которых мы сможем поставить более точные оценки. Нужны, конечно, и более сильные соперники, на фоне которых у каждого игрока, не только молодого, появится возможность проявить себя более ярко», — сказал специалист.