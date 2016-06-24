Венгер: «В ближайшие недели посмотрим, как будет развиваться ситуация с Канте»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб заинтересован в полузащитнике «Лестера» Н’Голо Канте.

«Сейчас трудно об этом говорить. Канте интересуются многие клубы, а у нас на этой позиции есть много игроков.

В ближайшие две или три недели посмотрим, что произойдет. Похоже, что «Лестер» нашел в «Ницце» игрока с похожими на Канте характеристиками, так что, возможно, они учитывают вероятность его ухода.

Если вы спросите у 100 человек на улице, хотят ли они, чтобы Канте играл за сборную, все ответят, что хотят. Он справился с работой в одном или двух матчах, и я не удивлен.

Пару месяцев назад я говорил, что этот парень сыграет во всех встречах Евро-2016. Мы знаем его хорошо по играм за «Лестер», и я не удивлен тем, что он выступает в сборной. Он стал одним из откровений французской команды», – сказал Венгер.