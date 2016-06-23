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    Бышовец: «Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал себя кандидатом на пост наставника национальной команды, комментируя слова артиста Михаила Грушевского, который раскритиковал Бышовца за негативный отзыв о работе Леонида Слуцкого.

    «Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов. И вдруг появляется статья человека, у которого нет ни знания, ни понимания спорта в целом и футбола в частности. Можно привлечь к себе внимание на фоне Бышовца, прослыть другом Слуцкого, заработать вистов перед ЦСКА. В целом мне все понятно. Мне создали хороший пиар.

    Впрочем, лучшей рекламой являются слова Колоскова: «Бышовец – эталонный тренер с талантом». Я имею моральное право объективно и независимо оценивать происходящее в нашем футболе, у меня за плечами порядка ста матчей в сборных СССР, СНГ, России и Южной Кореи на самом высоком уровне. И все эти команды создавались практически с нуля», – сказал Бышовец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2016 22:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 24 июня 2016, 09:07

      Кому ты нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Заря 24 июня 2016, 08:04

      После того как Анатолий Бышовец "обделался" в отборе на Евро, если не ошибаюсь 2000 года, никто особо не рискует его приглашать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 июня 2016, 07:24

      Я валяюсь :)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 24 июня 2016, 05:44

      Не обижайтесь на старого, больного человека. Бышовец явно не дружит к старости с головушкой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 июня 2016, 05:42

      Список кандидатов, будьте добры в студию. Хватит все в темную делать. Сборная России , пусть Россия выбирает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      absurd9 24 июня 2016, 05:21

      Размечтался!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 24 июня 2016, 05:09

      Интересно,он дома перед зеркалом также себя возносит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      Joker1985 24 июня 2016, 03:06

      Александр Мостовой все видит,знает все и раскритичает. Может ему быть тренером сборной?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      Joker1985 24 июня 2016, 03:04

      Бышовец,ты что с луны свалился? Ты не будешь тренером,пошел вон!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 24 июня 2016, 02:34

      Как же вы не понимаете, Бердыева в тренеры

      3
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