Балаге: «Реал» отказался от идеи подписать Де Хеа»

Известный спортивный журналист Гильем Балаге заявил, что «Реал» больше не претендует на вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Я думаю, что с Де Хеа уже все ясно. «Реал» решил отказаться от этой покупки. Игрок счастлив в своем клубе, хочет остаться там и посмотреть, что сможет дать ему приход Жозе Моуринью», – сказал Балаге.

Напомним, «Реал» пытался приобрести Де Хеа прошлым летом, но тогда переход сорвался в последние часы перед закрытием трансферного окна.

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