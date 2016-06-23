Руни: «Мы должны быть более безжалостными»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что команде следует улучшить реализацию голевых моментов в плей-офф Евро-2016.

«Мы должны быть более безжалостными в смысле использования своих голевых моментов. Как показала последняя игра, это может стоить нам результата, так что в плей-офф нужно извлечь всю возможную выгоду из своих шансов.

Мы чувствуем, что способны хорошо играть как против обороняющихся команд, так и против тех, кто сам готов атаковать. Мы можем менять свой план на игру в зависимости от соперника», – сказал Руни.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2016 сборная Англии сыграет против команды Исландии.