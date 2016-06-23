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    Воронин: «Неужели из 150-ти миллионов россиян нельзя найти 20 хороших футболистов?»

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями по поводу неудачного выступления сборной России и украинцев на Евро-2016. Напомним, обе команды не смогли преодолеть групповой этап, заняв в своих квартетах последние места.

    «Проблема системная. Ее нужно искать внутри чемпионата. Я скажу банальную вещь, но это правда: футболист должен заработать деньги, а не получить. Когда он их будет зарабатывать, тогда будет играть. Надо выходить на поле и постоянно доказывать свою состоятельность.

    Слушайте, в России 150 миллионов населения, в Украине – за 50. И что, нельзя найти 20 человек, умеющих играть в футбол? Мне просто обидно. Я смотрю на Хорватию, на Сербию. У них население меньше, чем в Москве. Но у них у всех нормальные сборные. Почему у нас нет? Что у нас, что у вас. Мне это непонятно. Может быть, надо взять 20 человек – закрыть их где-то на два года и тренировать, готовить взаперти? Может быть, тогда будет толк? Ну не может и не должно быть такого, что мы постоянно хуже всех. Проблема в нас, получается. Что-то мы неправильно делаем», – сказал Воронин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2016 16:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 23 июня 2016, 21:52

      Я - звоните + 8 921 483 2644
      готов играть за сборную 22 года. не курю

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Шнюхинс 23 июня 2016, 23:53

      По мячу попадаешь? Обратись к ЛВС.

      0
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      ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > Zeff 24 июня 2016, 00:11

      еще бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 23 июня 2016, 21:33

      неужели из 200 млн. бразильцев не нашлось 20 нормальных хоккеистов?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 июня 2016, 20:54

      мудрые слова сказал. отценка+5

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Cнег 23 июня 2016, 20:33

      Ворона! Перестань глумиться и дураком выглядеть! Твои придурки из 50 млн. тоже не х... не нашли.Иди, УЖО, отдыхай... интервьер из Украины...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 23 июня 2016, 20:01

      такой состав норм был бы, хотяб таким готовились и проверили свои силы для ЧМ 18
      Акинфеев
      Смольников Кутепов Новосельцев Кудряшов
      Дзагоев Денисов
      Миранчук
      Черышев Дзюба Смолов

      -2
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 23 июня 2016, 19:45

      Сборная СССР по 1,5-2 месяца натаскивалась перед подобными турнирами. И в схожих климатических условия со страной-хозяйкой.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 18:31

      А кто искать то будет? Мудко лучше лимит придумает!

      0
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      Рейтинг: +1893

      lek! 23 июня 2016, 17:35

      Ну как всегда , поругают сборную , дадут выговор министру . И потом опять 25 , после ЧМ 18 будет те же вопросы без ответов ....

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 17:34

      У нас гораздо меньше 150 миллионов народу. И искать таланты никто не хочет.Ведь готовых игроков для сборной среди них нет-надо подтягивать до нужного уровня. Кичливые бывшие звёзды не захотят тренировать подающих надежды.Проще загнать их всех в молодёжки,где писаревы сделают из них одинаковых бей-беги.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июня 2016, 17:30

      А теперь давайте узнаем сколько крытых современных спортивных футбольных манежев у той же Исландии на их 300 тысяч населения. Оказывается больше сотни и больше 2000 тысяч тренеров с самой высокой тренерской категорией. А теперь хоть один город России или Украины может этим похвастаться? да что город тут хоть две страны вместе сложи даже в подметки не годимся той же Исландии.
      Вот вам и ответ, в Китае тоже миллиарды народу, да что то то пока своих Месси и Рональд нету. (пока нету)) )

      А дать кучке футболистов дохуа денег это никак не развитие футбола.

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