Витсель: «Игра с Венгрией не будет легкой»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель призвал свою команду избежать недооценки соперника по плей-офф Евро-2016 – сборной Венгрии.

«Мы хорошо сделали свою работу. Это был нелегкий матч. Мы знали, что Швеция будет играть на победу. Они были опасны вблизи нашей штрафной, где нам нужно было быть осторожными, поэтому сегодня я, возможно, был немного более оборонительным игроком, чем в последней игре.

У нас было всего два или три острых ситуации для взятия ворот. Мы играли лучше в первом тайме, чем во втором. После того, как Раджа забил свой гол, мы все были счастливы.

Судя по сетке плей-офф, у нас есть шанс, но это красиво только на бумаге. Игра с Венгрией не будет легкой. Венгры стали неожиданностью своей группы. Им удалось трижды забить Португалии. Они провели три хороших матча на турнире. Венгрия – команда, которую должны уважать, и мы, конечно, не будем недооценивать ее. Сделаем все, чтобы пройти дальше», – приводит слова Витселя L'Equipe.

В 1/8 финала Евро-2016 сборной Бельгии предстоит сыграть с Венгрией. Матч состоится 26 июня в 22:00 по московскому времени.