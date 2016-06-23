Де Хеа поблагодарил своих критиков

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа поблагодарил болельщиков за критику в свой адрес, которая мотивирует его. В матче третьего тура группового этапа Евро-2016 Испания уступила Хорватии со счетом 1:2.

«Проигрывает лишь тот, кто теряет надежду. Спасибо за критику, она меня мотивирует. Нужно продолжать бороться», – написал голкипер в Twitter.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2016 сборная Испании встретится с Италией. Матч состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени.