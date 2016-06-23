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    Петржела: «Сборная России – старая и очень медленная команда. Ее выступление на Евро-2016 – катастрофа»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в группе В одно очко.

    – Ожидали такого фиаско?

    – Это просто катастрофа. Еще хуже Чехии! У вас очень старая команда. Помню, как играли братья Березуцкие и Игнашевич, когда я только приехал в Россию, а это 15 лет назад! На поле русские все делают очень медленно.

    – Какой матч оставил самое тяжелое впечатление?

    – Сложно выбрать. Плохо играли и со Словакией, и с Уэльсом, в атаке почти ничего не создали.

    – После поражения от словаков на Слуцкого давили, настаивали на заменах в составе. И он их сделал, выпустив Широкова и Глушакова с первых минут. Вам не кажется, что стало только хуже?

    – Именно так, я тоже обратил на это внимание. Выход Широкова сделал вашу сборную только хуже. Потому что Роман – очень проблемный футболист. У него нет никакой ответственности, на него нельзя положиться. Никогда не знаешь, что он сделает на поле. Он играет за себя, а не на команду. На замену выходил неплохо, но в матче с Уэльсом выглядел удручающе. В итоге в атаке команда вообще ничего не смогла придумать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2016 01:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 23 июня 2016, 12:17

      Прав на сто %! Бля как больно это читать!

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 июня 2016, 11:09

      Всё болельщицкое сообщество единодушно требовало избавиться от Аршавина.

      -

      Кажется, теперь стало значительно лучше.
      Цитируя О.Бендера - СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА.

      У каждой сборной есть свой Ибрагимович, свой Бэйл, свой Гамшик, у нас был свой Аршавин. Когда соперники догадались и научились его закрывать - всего-то и нужно было использовать то обстоятелдьство, чтона нём виснут уже по два соперника - и прорываться на другом, ослабленном факте. Вместо этого все продолжали ждать, что Аршавин уж как-нибудь порвётся - а не дождавшись, тупо свесили всех собак. Теперь пожинаем плоды.

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ФК Зенит всея Руси 23 июня 2016, 16:42

      .....ты сам эту ересь придумал???...или тебе андрюша с караганды позвонил?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Саня БУБА 23 июня 2016, 18:27

      Почему у тебя каждый раз тупые, бессодержательные сообщения? Вам в Спартаке что, сперва мозг вырезают - потом приглашают писать людям сообщения?

      Без Аршавина сборная России играет теперь без лидера вообще. Или может кто-то назовёт этого "лидера"? Кто же эта личность-невидимка, ваш Глушаков? Может Комбаров?

      Я понимаю, что очевидные факты вам слушать и понимать больно. Ну, пойди таблетку прими, боль пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ФК Зенит всея Руси 23 июня 2016, 23:45

      Там сплошь мозгососы.

      1
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      Рейтинг: +238

      Громит 23 июня 2016, 04:08

      Широков - играет на себя, а не на команду, на него нельзя положиться, и это капитан сборной??

      3
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      Рейтинг: +201

      regbiN 23 июня 2016, 04:01

      Нужны бойцы на поле а не нытики, торбинский самедов их не задействовали

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > regbiN 23 июня 2016, 23:49

      Игроки уровня ФНЛ.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 июня 2016, 03:23

      Фраза в вопросе что поменял состав сомнителен.тренер все три игры не поменял состава.можеть ему не разрешили? МОЖЕТ ТАК И ЕСТЬ. Но если бы поменял пару игроков то могло бы изменить ход игры. А так всего лишь перетусовал и те же 14 человек играли. Вот турки после двух поражений пару игроков задействовали которые не играли до этого и результат все видели.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 01:55

      Да знаем мы и сами это, своими глазами видели, не надо лишний раз "сыпать соль на раны", отмечу,болельщикам раны, нашим футболёрам всё по-фигу, отбыли, так сказать номер, и спокойно, с улыбочками, отчалили на забугорные курорты, а мы, как всегда ,остались со своими проблемами, они ничего не потеряли, ну может только лишний миллиончик за выход из группы, а мы теряем веру в наш, РОССИЙСКИЙ, футбол

      3
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      Рейтинг: +238

      Громит > арейская 23 июня 2016, 04:07

      Российский футбол - это миф)

      3
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      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > арейская 23 июня 2016, 05:05

      Его нет.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > арейская 23 июня 2016, 10:45

      Российский футбол-это как в песне Макаревича про синюю птицу.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Black Giz 23 июня 2016, 11:21

      Макаревич. Кто такой?

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 23 июня 2016, 13:24

      Машина времени)))) Хотя и можно действительно задать вопрос: "Кто такой?"

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 23 июня 2016, 18:51

      Тот кто писал лучшие российские хиты 20-го века

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 24 июня 2016, 08:59

      Это то я знаю)))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Black Giz 25 июня 2016, 22:25

      Надо же, первый раз слышу.

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