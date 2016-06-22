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    Евро-2016. Гол Наингголана принес Бельгии победу над Швецией

    В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Швеции минимально уступила Бельгии – 0:1. Победу бельгийцам принес гол в исполнении Раджи Наингголана.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

    Швеция – Бельгия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Наингголан, 84.

    Швеция: Исакссон, Ольссон, Йоханссон, Гранквист, Линделоф, Экдаль, Чельстрем, Форсберг (Зенгин, 82) Ларссон (Дурмаз, 70), Ибрагимович, Берг (Гуидетти, 63).

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Наингголан, Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Мертенс, 71), Азар (Ориги, 90), Лукаку (Бентеке, 87).

    Предупреждения: Экдаль, 33; Йоханссон, 36 – Менье, 31; Витсель, 45.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 23:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      serset 23 июня 2016, 04:22

      ошибка# кто контролирует проект fantasy football? почему за немцев играет два Озила?

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 23 июня 2016, 01:00

      Если венгры зажиматься не станут должны хоть один но положить потом на контратаках и доиграть можно бельгийцы опять тупить будут если забьют опять через ошибку либо случайно

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