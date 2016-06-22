Евро-2016. Венгрия сыграла вничью с Португалией и вышла в плей-офф

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборные Венгрии и Португалии сыграли вничью – 3:3. В составе хозяев дубль оформил Балаж Джуджак, у гостей два гола забил Криштиану Роналду.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

Венгрия – Португалия – 3:3 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гера, 19; 1:1 – Нани, 42; 2:1 – Джуджак, 47; 2:2 – Роналду, 50; 3:2 – Джуджак, 55; 3:3 – Роналду, 62.

Венгрия: Кирай, Ланг, Юхаш, Гузмич, Корхут, Пинтер, Элек, Ловренчич (Штибер, 82), Гера (Беше, 46), Джуджак, Салаи (Немет, 70).

Португалия: Патрисиу, Пепе, Р. Карвалью, Роналду, Моутинью (Санчес, 46), Мариу, Виейринья, В. Карвалью, Гомеш (Куарежма, 61), Нани (Перейра, 81), Элизеу.

Предупреждения: Гузмич, 13; Юхас, 28; Гера, 34; Джуджак, 56 – нет.

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