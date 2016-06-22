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    Денисов остается в «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что клуб смог договориться с полузащитником Игорем Денисовым, который подтвердил свое намерение остаться с командой в ФНЛ.

    «Денисов – в команде. Он лечится и остается играть в ФНЛ. У нас уже есть с ним договоренность. Игорь Денисов – игрок «Динамо» и будет вместе с командой пытаться подняться в Премьер-лигу. Мы на него очень рассчитываем», – сказал Орещук.

    По итогам прошедшего сезона «Динамо» отправилось в ФНЛ. Это случилось впервые в истории клуба.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2016 17:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 июня 2016, 17:59

      такого интересного дурака страна еще не знала)))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 15:35

      Да,травма сбила "вал восторженных покупателей" за такую цену.Теперь он нафиг никому не нужен.Закономерный финиш склочного и горделивого человека.

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 23 июня 2016, 00:03

      Вот вам и самый дорогой игрок ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 22 июня 2016, 22:13

      На самом деле это хорошо, рад что Игорь с нами.

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 июня 2016, 18:50

      Эхх.. не удалось Динамо впарить денисова.. а ему что?? деньги идут и это главное.. что то не пишут ,что денисов пошел на существенное уменьшение зарплаты.. так что и Динамо и денисов будут делать мину что прям влюблены друг в друга..

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 июня 2016, 18:47

      Шансы динамиков на повышение в классе в следующем году резко упали)

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2016, 18:17

      Чего удивляться, у Гарика з/п также осталась, с ней можно и в региональной лиге играть

      1
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      Рейтинг: +33

      pandora777 22 июня 2016, 17:55

      ничего себе , не ожидал от него такого

      3
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > Анатоль1976 22 июня 2016, 18:15

      Ага!И с такой зарплатой!

      0
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > ZhenjaSAB 22 июня 2016, 19:16

      полностью согласен,хотя посмотрю на стадионе как он против нас побегает.

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