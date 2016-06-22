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  • Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика на чемпионате мира-2018

Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика на чемпионате мира-2018

22 июня 2016, 17:29
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Госдума приняла сегодня в третьем, окончательном, чтении законопроект, который позволит иностранным болельщикам въезжать в Россию на чемпионат мира-2018 по персонифицированной карте зрителя, известной также как паспорт болельщика или fan-ID. При этом виза им не потребуется.

Такая норма начнет действовать за 10 дней до даты проведения первого матча турнира и перестанет действовать через 10 дней после последнего. Помимо fan-ID необходимо будет предоставить «действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве», а также входной билет на матч или документ, дающий право на его получение.

Одновременно безвизовый порядок въезда в РФ иностранцев, принимающих участие в мероприятиях турнира, а также непосредственно спортсменов, включенных в списки ФИФА, меняется на въезд с оформлением визы, но в упрощенном порядке. В частности, визы для этих граждан будут оформляться по решениям, принятым МИД России, на основании ходатайств оргкомитета «Россия-2018» в течение 3 рабочих дней с момента подачи документов и без консульского сбора – при условии, что эти лица включены в списки ФИФА. Данный порядок будет применяться до 31 декабря 2018 года.

При этом иностранцы, принимающие участие в мероприятиях и не являющиеся участниками спортивных соревнований, будут въезжать и выезжать из РФ по многократным обыкновенным рабочим визам. Они будут выдаваться на срок до 1 года с возможным последующим их продлением по ходатайству оргкомитета.

Иностранцы, привлекаемые ФИФА, ее дочерними организациями и контрагентами, конфедерациями, национальными футбольными ассоциациями, Российским футбольным союзом, оргкомитетом «Россия-2018», будут вправе работать в РФ без получения патента.

Болельщики, волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА, смогут бесплатно пользоваться городскими и пригородными автобусами, троллейбусами, электричками по маршрутам спортивных соревнований, а также метро.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (4)
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alex1951
1466608233
А в Думе найдутся думающие люди,которые просто любят футбол? Которым не безралична сб России в предверии ЧМ2018?!!!! Или все дело в болелах,а не в бардаке ,который царит в футболе, Вам сытно и вам ничего не хочется менять! Вот ,если товарищ Пу скажет - прикажет ,тогда вы забздите ,а так еще не одни протрете,принимая решения достойных только дураков!
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84aivengo
1466610802
юношеский футбол развивайте,сидите в думе у себя,пи...ры
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466613258
Если стадионы будут готовы.
Ответить
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