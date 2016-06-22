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    Фильцов: «Галицкий все контролирует в «Краснодаре»

    Голкипер тульского «Арсенала» Александр Фильцов поделился своими впечатлениями от пребывания в составе «Краснодара», в котором он играл в 2013-2014 годах.

    – Как быстро вам стало понятно, что «Краснодар» – прекрасный клуб?

    – Сразу же. Буквально через пару дней. Там все работают как часы начиная от женщин, которые убирают за игроками. Каждая мелочь отлажена.

    – Сергей Галицкий действительно все контролирует?

    – Да. Как минимум раз в неделю приезжал на базу. После тренировок общался, с кем хотел, ходил по базе, следил за полями. А там четыре натуральных поля отличного качества – для России это вообще космос. И когда ты приезжаешь тренироваться условно на первое поле, женщины, которые следят за газонами, – их там человек пятнадцать – готовят его к тренировке, а потом сразу же подготавливают его к следующей. Аудитория «Краснодара» с каждым днем прибавляется. Сколько клуб настроил в Краснодарском крае манежей – и все занимаются у «Краснодара». Получается, и дети, и родители, и их знакомые – это уже болельщики клуба.

    – Вы как-то говорили, что главная заслуга подъема «Краснодара» – это Олег Кононов. Он тренер, который больше мотивирует или тактически нагружает команду?

    – Все присутствует: и мотивация, и тактика, и новшества всякие. Игра прошла, в раздевалке перед тренировкой по телевизору крутят нарезки с этого матча, и ты можешь, пока готовишься к занятию, для себя посмотреть, какие-то детали подметить. Еще включают моменты из Лиги чемпионов и европейских чемпионатов.

    – Всегда интересно было: насколько вообще вратарям важно вникать во все, что объясняют на тактических занятиях?

    – Всегда нужно понимать, как играет команда. Хотя бы для того, чтобы правильно начать атаку: катить защитнику либо выбивать, кто будет открываться, как действовать, если поймал мяч в руки, и так далее.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    22.06.2016 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 июня 2016, 15:34

      я уже не раз писал: низкий поклон Галицкому, создавшему академию футбола в Краснодаре. Действительно, может дело с мертвой точки сдвинется. и свои кадры вырастят из талантливых детей..

      6
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 июня 2016, 15:09

      Взяли бы себе в штаты наши рфс-ы давно бы все начиная с сегодняшнего тренера сборной были бы в шею гнаны и евро было б поинтересней

      2
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 22 июня 2016, 15:08

      Населения в Краснодарском крае, чуть меньше чем в Голландии и больше чем в Бельгии. Через пару, тройку лет, можно будет организовывать свой чемпионат. )))) Великобританию представляют 4 команды, а Россию будут 2.

      2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 22 июня 2016, 14:26

      Краснодар - будущее российского футбола. При таком подходе обязательно будут результаты. Будет хоть возможность в сборную игроков путных взять.

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