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    Пике отказался от своего жеста во время исполнения гимна

    Защитник сборной Испании Жерар Пике не выражал мнение о национальной команде, показывая средний палец во время исполнения национального гимна перед матчем с командой Хорватии.

    «Все эти разговоры кажутся мне идиотскими. Если я здесь, значит, горжусь нашей командой, семьей. Я не выражал неуважения по отношению к гимну. Я также никогда не выражал неуважения к стране или национальной сборной», – заявил Пике.

    Напомним, матч третьего тура группового этапа Евро-2016 Хорватия – Испания завершился со счетом 2:1.

    Источник: AS

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    22.06.2016 12:08
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 июня 2016, 23:35

      да шняга похоже на фото в движении

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 22 июня 2016, 20:01

      НЕ УМЫШЛЕННО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июня 2016, 17:17

      Это он жене показывал. Она не знала куда он пропал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 22 июня 2016, 14:19

      Выкинуть из сборной.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 22 июня 2016, 13:11

      Е*ать ну и заморачивается он по поводу Каталонии.... Не доведет это до добра!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июня 2016, 13:06

      Дисквалифицировать всю команду и болельщиков!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Den_N_V 22 июня 2016, 13:03

      Что тут сказать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Den_N_V 22 июня 2016, 13:37

      ... проще показать.

      1
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