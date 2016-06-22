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Ягудин: «Российского футбола уже давно не существует»

22 июня 2016, 06:35
12

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в критичной форме высказался по поводу выступления сборной России на чемпионате Европы.

«Долго молчал, не хотелось ничего писать, но больше сложно сдерживаться, особенно, после возвращения футболистов Москву! Вот эти «зарабатывают» миллионы долларов и евро, когда наши пенсионеры всего несколько тысяч! А этим не стыдно и, главное, не понимают еще за что! Некоторым весело. А действительно? За что? Им то нас*ать, у них контракты на несколько лет! У них все уже хорошо! Все пишут про то, что надо отменить лимит на легионеров, а я считаю, что нужно ввести лимит на лоботрясов в российском футболе.

Вернее, о чем я? Российский футбол? Его не существует, кстати, уже очень давно, кроме, как в России. Лучше бы их всех дисквалифицировали вместо легкой атлетики в Рио-2016! И, что совсем показательно, что в отличие от Акинфеева, даже не смогли поблагодарить людей, которые приехали за это дерево поболеть», – сообщил Ягудин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (12)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466569338
Футбол в России для вида, чтобы тратить и воровать безнаказанно.
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Black Giz
1466573535
Сурово, но справедливо. Поддерживаю полностью.
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grand-igor
1466574097
СПАСИБО МУДКО !
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Георгий 07 01 93 рус
1466576734
Красавчик,все правильно написал!!!дерево с миллионами!
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franck_ribery
1466578521
Это не сборная, а сборище России! Все по делу! Пр@ср@ли все! Хоть и не нравится Акинфеев, но он один бился! Пока в команде будут играть кАкорины, не видать нам ничего!
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yorgenbarenz
1466578770
Молодец,Алексей ! Ты всё правильно сказал.
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Semargl18
1466580695
Ох ты ж мать говна повылазило
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AVAR-05
1466587378
истину глаголит
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narkozanos
1466592342
Часто бывает,что команда играет нормально,но кипер подводит,вот у нас наоборот,кипер тянет прилично,а все остальные невменяемы...Либо они так пытаются выполнить установку на игру,что когда нашим забивают,после этого идёт полоса,и у наших шок,они не знают как играть дальше...Когда мы Англию 2-1 победили,мы пропустили,но там сразу начали давить их,моменты,комбинации,всё это было,но где это сейчас?никто даже ответить не может и объяснить нормально,почему Россия ничего не может,нету школ,плохое развитие футбола в стране,это не ответ.В футбол идут большие деньги,не только футболистам,но и тренерам,персоналу и т.д. По отдельности эти люди в своих клубах сильны,крепко в основе,с большой пользой и развитие в клубе,а в сборной нету лидера больше,вот и коллектива нету.
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Joker Loko
1466616385
браво!
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