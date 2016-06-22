Ягудин: «Российского футбола уже давно не существует»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в критичной форме высказался по поводу выступления сборной России на чемпионате Европы.

«Долго молчал, не хотелось ничего писать, но больше сложно сдерживаться, особенно, после возвращения футболистов Москву! Вот эти «зарабатывают» миллионы долларов и евро, когда наши пенсионеры всего несколько тысяч! А этим не стыдно и, главное, не понимают еще за что! Некоторым весело. А действительно? За что? Им то нас*ать, у них контракты на несколько лет! У них все уже хорошо! Все пишут про то, что надо отменить лимит на легионеров, а я считаю, что нужно ввести лимит на лоботрясов в российском футболе.

Вернее, о чем я? Российский футбол? Его не существует, кстати, уже очень давно, кроме, как в России. Лучше бы их всех дисквалифицировали вместо легкой атлетики в Рио-2016! И, что совсем показательно, что в отличие от Акинфеева, даже не смогли поблагодарить людей, которые приехали за это дерево поболеть», – сообщил Ягудин.