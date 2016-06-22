Модрич помог Субашичу отразить пенальти от Рамоса

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, пропустивший матч 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Испанией (2:1), помог голкиперу Даниэлю Субашичу отразить в данной встрече пенальти от Серхио Рамоса.

В частности, хавбек указал направление удара своего одноклубника по «Реалу», и в итоге защитник не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.