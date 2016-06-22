Модрич помог Субашичу отразить пенальти от Рамоса

Единственный из реала, и то - накосячил..
Могли бы попасть в верхнюю "половину" и там проходить всяких венгров, швейцарцев..
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, пропустивший матч 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Испанией (2:1), помог голкиперу Даниэлю Субашичу отразить в данной встрече пенальти от Серхио Рамоса.
В частности, хавбек указал направление удара своего одноклубника по «Реалу», и в итоге защитник не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.
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— Photos of Football (@photosofootball) 21 июня 2016 г.