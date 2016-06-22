Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модрич помог Субашичу отразить пенальти от Рамоса

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, пропустивший матч 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Испанией (2:1), помог голкиперу Даниэлю Субашичу отразить в данной встрече пенальти от Серхио Рамоса.

    В частности, хавбек указал направление удара своего одноклубника по «Реалу», и в итоге защитник не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2016 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 22 июня 2016, 09:36

      Единственный из реала, и то - накосячил..
      Могли бы попасть в верхнюю "половину" и там проходить всяких венгров, швейцарцев..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 22 июня 2016, 05:28

      крутейший зпщитник, может всё, но и на старуху бывает проруха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 22 июня 2016, 02:22

      Какой предсказуемый испанец,
      и даже после предупреждения от своего партнера по сборной о хорватском "заговоре" не внес коррективы в свои действия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Ibroahim 22 июня 2016, 01:21

      зачем пенальти пробивает защитник ?!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 июня 2016, 00:50

      В реале одни неудачники что роналду что он

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > de bruyne 22 июня 2016, 05:47

      сам то неудачник)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11