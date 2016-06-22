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    В 1/8 финала Евро-2016 сборная Испании встретится с Италией

    Сборная Испании потерпела поражение в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Хорватией (1:2). По итогам трех встреч испанская национальная команда заняла в квартете D второе место.

    Таким образом, действующий чемпион Европы в 1/8 финала встретится с победителем группы Е – Италией. Напомним, именно эти команды играли в финале прошлого чемпионата Европы, где «красная фурия» одержала разгромную победу со счетом 4:0.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 00:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 июня 2016, 09:20

      Forza ITALIA!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 22 июня 2016, 09:00

      не понимаю чем пароло лучше чем бернардески?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 22 июня 2016, 05:19

      так это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 22 июня 2016, 03:50

      FORZA, SQUADRA AZURA!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      tima0898 22 июня 2016, 02:09

      Сам на 1/3 испанец так что. Vamos España!))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser > tima0898 22 июня 2016, 09:19

      КАК ЭТО???? НА 1/3??)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 22 июня 2016, 01:33

      В этой же части еще Франция и Германия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 июня 2016, 01:30

      Италия вперёд!!!! Верю в Буфона

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 июня 2016, 00:50

      Одни из лучших сборных уже в 1/8

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 июня 2016, 00:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Автобус Италия как и с белгием

      -5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > BYAKONERI 3 июля 2016, 16:10

      Я твою мамку перед тобой и твоим отцом... номер напиши докажу и покажу

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 июня 2016, 00:43

      Думаю Италия возьмёт реванш...но я,конечно,за Испанцев))

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