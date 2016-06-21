Словакия, Хорватия и Венгрия вышли в плей-офф Евро-2016

Сборная Словакии вышла в плей-офф Евро-2016. Об этом стало известно после завершения матчей в группе С, где Северная Ирландия осталась с тремя очками.

Также три очка у сборной Албании, которая заняла третье место в группе А. У Словакии четыре очка, а это значит, что команда гарантировано займет место среди лучших третьих команд, которым достанутся четыре путевки в плей-офф.

Кроме того, участие в плей-офф гарантировано еще двум командам – сборной Венгрии и сборной Хорватии, которые так же набрали четыре очка и не опустятся ниже третьего места в своих группах.