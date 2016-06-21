Капустка: «Болельщики называют меня «самой дорогой капусткой в мире»

Молодой игрок сборной Польши Бартош Капустка рассказал о своем отношении к тому, что болельщики команды называют его «самой дорогой капусткой в мире».

«Партнеры показали мне все это в интернете – невозможно не быть в курсе. Это просто шутки, так и надо к ним относиться. Быть одним из десяти тинейджеров на всем Евро – это довольно круто. Я мечтал играть за Польшу с детства, но не думал, что эта мечта так быстро сбудется. Но повернулось иначе. Когда я только начинал учиться в средней школе, у меня была череда травм и среди сверстников я не выделялся. Иногда я думал: «Что, если ничего не выйдет? Что, если придется делать что-то другое?» А теперь я во Франции, и это невероятно!», – заявил Капустка.