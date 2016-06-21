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    Родионов: «Претензий нет лишь к Акинфееву»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов смог отметить лишь игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Евро-2016, выступление на котором национальная команда завершила после вчерашнего поражения от Уэльса 0:3.

    «Очевидно, что на этом Евро мы уступали во многих компонентах, в общекомандной скорости, во владении мячом мы во всех трех матчах просто уступали. Мне кажется, никто из наших ребят не сыграл на том уровне, который от них ждали. За исключением только Акинфеева. К нему претензий нет. Остальные могли сыграть гораздо лучше.

    По горячим следам разбирать сложно, но в матче с Уэльсом нам нужна была только победа, но у нас этого не получилось. Отсюда возникли проблемы. Вообще я бы перешел к глобальной теме. Нужно правильно проанализировать наше выступление на Евро, чтобы понять, чего же все-таки не хватает нашей сборной, нашему российскому футболу.

    Отчасти это одна из причин – нехватка опыта игроков из топ-чемпионата. Мы видим, что даже команда Уэльса, составленная в большинстве своем из игроков клубов английской Премьер-лиги, выглядит достойно, да и другие сборные, которые раньше не причислялись к фаворитам, показывают довольно добротный футбол.

    Уровень европейских топ-чемпионатов немного, а, может, и не немного выше, чем наш. Но проблем очень много, есть их комплекс, и одну проблему выделять неправильно. Нужно искать какой-то выход, должна быть некая программа подготовки игроков сборной России, через клубы, и так далее. Сейчас нам ее не хватает», – заявил Родионов.

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2016 11:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июня 2016, 16:37

      Может хватит "восхвалять" бревно! Что в него летит, то отобьет, а мимо-ГОЛ! В былые времена вратари грудью и головой кидались в ноги и блокировали удары, а Игорек мастак ногами вперед и отвернуться! Вот и результат-трешка в воротах! Это не вратарь, а распиаренный, заевшийся и возомнивший себя лучшим обеспеченный миллионер! По всей статистики надежности в чемпионате он лишь 5-6!

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 июня 2016, 15:01

      Гарик красава!!
      какая защита, такой и результат! А Игорь, не резиновый же, что бы за всю команду тянуть!!!!

      4
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      Рейтинг: +16

      DmitriyDmitriy 21 июня 2016, 14:59

      +++ Акинфеев лучший в этой "мёртвой" сборной

      6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 июня 2016, 13:55

      Какая программа? Какая сборная,если нет притока игроков с низших лиг в вышку. НЕ РАБОТАЮТ ШКОЛЫ подготовки молодёжи ! Там тренеры по уровню-подобия игрока Слуцкого !КФК....Надо срочно ставить за хорошую зарплату в футбольные школы хороших игроков .Такие у нас есть: Шалимов,Мостовой,Юран,Аленичев
      ,Саленко ,Титов и др.Надо убедить этих незаурядных мастеров ,что настало тревожное время и пора помочь исправлять чужие ошибки ! Хороших,техничных игроков может готовить только сильный мастер ! Надо не по тетрадке учить,а на собственном примере. Дриблингу учить надо ! Финтам учить ! Тогда наши футболисты не будут то и дело трусливо пасовать назад деревянными ногами ,даже в этом ошибаясь !

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > yorgenbarenz 21 июня 2016, 15:02

      Всё верно!
      Крассава!

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 июня 2016, 13:47

      посмотрите на Венгров. порядок, дисциплина - отсюда и хорошая игра. Звезд там нет.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 июня 2016, 13:19

      И к нему есть. Если в игре с Англичанами действительно спас пару раз, то со Словаками и с Уэлсом отстоял нормально, вот спасать при такой игре команды уже не мог, да и кто смог бы.

      -3
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      Рейтинг: +16

      DmitriyDmitriy > ViktorMG 21 июня 2016, 14:59

      Он с Уэльсом и Словаками столько раз спас

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2016, 11:22

      Сократите им зарплаты -а выигрыши стимулируйте премиями-вот игра и пойдет.

      6
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      Рейтинг: +16

      DmitriyDmitriy > Диктор 21 июня 2016, 14:58

      Им и так бонусы ток должны были дать

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > BRO_football 21 июня 2016, 22:48

      имидж на мировой арене имеет не маловажную роль и влияет на цену трансфера игрока и следовательно на его зарплату......а у наших нет желания играть так как они получают не меньше чем игроки в топ клубах и могут вместо тренировок бухать ....

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