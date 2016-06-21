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    Селезнев: «Как поддерживают? Все уроды, козлы, деревянные»

    Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев резко прокомментировал xsport.ua критику в прессе в адрес футболистов национальной команды после провального выступления на Евро-2016. Напомним, что в заключительном матче группового этапа Украина встретится с Польшей.

    – У поляков какие сильные стороны?

    – Я уже видел, что вы нас разобрали красиво.

    – Кого?

    – Ну всю сборную, какие мы козлы.

    – Мы не разбирали такого. Мы наоборот вас стараемся поддержать. Что вы хорошо играли против поляков последнюю игру. Как вы считаете, какие у вас шансы в ней?

    – Посмотрим после игры. Каждый будет делать все возможное, чтобы выиграть.

    – А разбирали уже Польшу подробно, какие у них ...

    – Разбирали.

    – ... сильные стороны?

    – Хорошая у них команда.

    – То есть вы не хотите говорить?

    – Ну а что вам говорить? Я что-то скажу, через день выйдет интервью, мол, что он здесь рассказывает, зачем он нужен. Мы же все люди тут. Каждому надо немного… Я же видел, как вы нас поддерживаете. Что все уроды, все козлы, все деревянные. Что, я не читаю, что ли? Что всех утопить в мешке с моста? Нет, ну мы понимаем, что мы виноваты, никто с нас вины не снимает. Мы сами виноваты в этом поступке. Но то, что на нас столько вылилось?! Ну, честно, нужно хотя бы чуть-чуть уважать, уже не как футболистов, а просто как людей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 10:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июня 2016, 18:30

      От любви до ненависти....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 21 июня 2016, 13:51

      еще и алкаши!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 21 июня 2016, 13:01

      Это Вас еще мягко, без вазелина будет когда Поляки по самые гланды Вас натянут.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 21 июня 2016, 13:00

      деревянные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2016, 12:58

      Привет из России и Турции.Все "наши"домой.Дальше ругаться

      5
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 июня 2016, 12:49

      Антипригарные трусы купи,полено.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 21 июня 2016, 12:37

      Давай обратно, в Кубань.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 21 июня 2016, 12:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто нападает то? Жирный мужик, сидящий с банкой пива на диване со словами "За такие бабки ДОЛЖНЫ УБИВАТЬСЯ!!"? Видели таких, бесят такие, но воспринимать их серьезно не надо. А прессе нужна большая аудитория, они гонятся за сенсациями и промыванием команд и игроков, потому что так будет рейтинг больше, не попрут против мнения народа, а иначе кто будет читать или смотреть?

      -5
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      Рейтинг: +395

      meiram 21 июня 2016, 11:26

      Он прав и болелам,надо немного умерить свои нападки,не оскорбляя они тоже люди и у них тоже есть самолюбие! А ярым болельщикам нужно самим поиграть и выступать за сборную! Посмотрим,что будут представлять из себя любители потрепаться!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Sshhh... > meiram 21 июня 2016, 11:37

      В следующий раз, когда тебе попадется плохой бензин, не ругайся а сделай свой, посотрим, что он будет из себя представлять.

      10
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      Рейтинг: +238

      Громит > meiram 21 июня 2016, 13:06

      Во-во. Давайте все на своих работах в пол ноги работать, посмотрим, что получится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Sshhh... 21 июня 2016, 13:16

      А ещё лучше провести самому себе хирургическую операцию!
      По удалению дури из мозга!

      1
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 21 июня 2016, 10:58

      сами выбрали себе такую демократию, теперь не нойте хохлы!

      3
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