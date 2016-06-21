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    Терим: «Турция переживает спад»

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим признал, что на проходящем во Франции Евро-2016 его команда переживает спад.

    «Всегда говорил, что это группа смерти и выйти из нее будет очень непросто. Если сравнивать с последними 16-17 матчами до Евро-2016, сейчас наша сборная переживает спад. Надеюсь, ситуация изменится, но очевидно, что у нас есть проблемы.

    Игра будет интересной: обеим командам нужна только победа. Матч будет похож на шахматную партию. Сборная Чехии – крепкий орешек. В матче с Хорватией они отыгрались со счета 0:2 и вырвали ничью. То же самое могли сделать и против испанцев. С чехами нужно быть осторожными.

    Игра не закончена, пока мы не скажем, что она закончена. Это наш девиз. Пришло время давать результат. Порой в футболе все складывается не по твоему сценарию, но надеюсь, что мы преодолеем этот кризис и начнем думать о других вещах», – заявил Терим.

    Матч заключительного тура группового этапа Чехия – Турция состоится во вторник, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 июня 2016, 18:51

      чтобы у вас всегда был спад вплоть до окончания существования турции! как государство напоминаете шакала из Маугли

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 21 июня 2016, 08:17

      У Турции спад, у нас 100% провал.

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