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    Педро: «Мне не стыдно за свои слова. Это не была атака на тренера»

    Полузащитник сборной Испании Педро прокомментировал свое высказывание о том, что он не хотел бы представлять национальную команду, если бы не получал в ней игрового времени.

    «Мне не стыдно за эти слова. Я обсуждал это с Дель Боске. Я не знаю своего будущего в команде, но я благодарен за то, что я здесь.

    Я здесь уже шесть лет, и это не была атака на тренера. Я несу ответственность за свои поступки и готов извиниться перед фанатами, если это потребуется.

    Если кого-то мои слова расстроили, то прошу прощения, но я не думаю, что сказал что-то настолько плохое», – подчеркнул Педро.

    Источник: Football Espana

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    21.06.2016 06:45
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