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    Украина попытается дать бой сборной Польши в последнем матче

    После поражения от Северной Ирландии игроки в один голос говорили, что главной мотивацией на матч с Польшей станет борьба за честь. Фоменко почти наверняка перекроит состав и даст поиграть тем, кто пока на поле во Франции не появлялся. Сумеют ли они выйти из предотпускного настроения и все-таки дать бой одному из самых принципиальных соперников? На «Велодроме» будет немало украинских болельщиков, и увидеть хотя бы один гол своей команды они точно заслуживают.

    Поляки полны уверенности и вполне могут позволить себе некоторые перестановки. Например, в «основе», скорее всего, появится Бартош Капустка. Запасные рвутся в бой, хотя задачу победить и занять первое место в группе никто не снимал. Роберт Левандовски горит желанием наконец-то забить, а Аркадиуш Милик, не реализовав пару прекрасных моментов в поединке с Германией, хочет реабилитироваться. Поляки понимают, что соперник опасен, но намерены брать три очка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 18:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 21 июня 2016, 18:32

      вперед украіна

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 21 июня 2016, 18:18

      не получиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 21 июня 2016, 10:25

      Ага. Одни вчера дали бой Уэльсу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 июня 2016, 09:25

      не думаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 21 июня 2016, 08:36

      будем надеятся и верить что ещё что-то осталось путёвое для показа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 21 июня 2016, 07:04

      Теперь можно и повоевать Украине. Все равно без толку.

      0
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